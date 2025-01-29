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Kadıköy'de Kuyumcudan 4 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Kadıköy'de Kuyumcudan 4 Milyon Lira Değerinde Altın Çalındı, 4 Şüpheli Tutuklandı
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Kadıköy'de bir kuyumcudan yapılan hırsızlıkta yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın çalındı. Olayın ardından 4 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Kadıköy'de bir kuyumcudan yaklaşık 4 milyon lira değerinde altın çalan 4 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak üzerinde bulunan, A.U.'ya ait kuyumcu dükkanında 31 Aralık tarihinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille kuyumcunun önüne gelen 4 şahıs önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, ardından cam kapıyı kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı. S.G.Y.(19), E.Y.(20), S.D.(19) ve M.Ö.(24) isimli şüphelilerin farklı suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şahıs tutuklandı. Öte yandan, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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