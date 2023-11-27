Kadıköy'de Kundaklama Sonucu Yangın Çıktı

KADIKÖY'de 5 katlı binanın giriş katında bulunan depo bölümünde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bina sakinleri yangının kundaklama sonucu çıktığını iddia etti.

Yangın saat 12.00 sıralarında Kadıköy Yenisahra Mahallesi Şeker Çıkmazı Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katındaki depoda çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bina sakinleri panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri önce deponun arka penceresinden alevlere müdahale etmeye çalıştı. Daha sonra depo kapısı açılarak duman tahliye edildi. Depoda bulunan 5 adet tüp de dışarı çıkarıldı.

Bina ve mahalle sakinleri, yangının binada kayınvalidesi oturan Ercan A. tarafından çıkarıldığını iddia etti. Bina sakinleri, Ercan A.'nın binada huzursuzluk yarattığını ve tehditler savurduğunu da söyledi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Bina sakini Zeki Bulut, "Buraya geliyor, küfürler ediyor. Kapıları camları kırdı, yaktı. 'Evi yakacağım.'dedi. Kayınvalidesi İzmit'e gitti, aldı götürdü korkudan. Damadı oluyor, kayınvalidesi burada oturuyor. Kendisi burda oturmuyor. İtfaiye çağırdık. Sürekli rahatsız ediyordu. 'Asacağım, keseceğim, öldüreceğim sizi.' diyordu." şeklinde konuştu. Bina sakinlerinden Talat Işık ise, "Cumartesi gününden beri bu arkadaş, karısını da tehdit ediyor, mahalleye de zarar veriyor. Bugün de gelmiş bizim binamızı yakmış. İçeride 3 tane tüp var. Bizim evimiz de yandı. Bizi de tehlikeye attı. Ben de alelacele çıktım çorapsız. Bina tahliye edildi. Kimse kalmadı korkudan." dedi.