Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil restorana daldı 3. Sayfa Haberleri Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce bir araca çarptı ardından caddedeki bir restorana daldı. Kadıköy'de kontrolden çıkan lüks otomobil önce bir araca çarptı ardından caddedeki bir restorana daldı. Kaza maddi hasarla atlatıldı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Bağdat Caddesi Çiftehavuzlar mekiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. idaresindeki 34 KZB 02 plakalı otomobil, ara sokaktan caddeye bağlanacağı esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce 34 AHA 45 plakalı otomobile çarptı, ardından bir restorana daldı. Kaza şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. Kaza sebebiyle restoranda maddi hasar oluştu. Olay anını anlatan Murat Demir isimli vatandaş, "Sokaktan çıktı ardından kırmızı arabaya çarptı, sonrasında kafeye daldı. Ayağı gaza sıkışmıştı" dedi. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kadıköy Bağdat 3. Sayfa Haberler

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