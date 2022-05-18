Kadıköy'de kavga ettiği çekçekçiye bıçak ve çekiçle saldırdı - Haberler

Kadıköy'de kavga ettiği çekçekçiye bıçak ve çekiçle saldırdı

İSTANBUL - Kadıköy'de bir araç sürücüsü ile yolda giden çekçekçi arasında tartışma çıktı. Sürücü, çekçekçiyi sokak ortasında bıçakla kovalarken, çekçekçiyse aracın camını taşla patlattı. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Elmalı Çeşme Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenmeyen sürücü, yol üzerinde ilerleyen çekçekçi ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen sürücü, çekçekçiyi sokakta bıçakla kovaladı. İkili arasında kısa süren kovalamaca sonrası çekçekçi tartışma yaşadığı sürücünün aracına taşla saldırdı. İkili arasında yaşanan tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Elindeki taşla camı patlattı"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Yasin Ertuğrul, "İkili arasında önce yumruklu bir tartışma başladı. Sürücü aracından bıçak alarak çekçekçiyi kovalamaya başladı. Çevredekiler sürücüyü sakinleştirerek aracına götürdü. O esnada çekçekçi geldi ve elindeki taşla aracın camını patlattı. Sürücü iyice sinirlendi. Aracından çıkardığı çekici fırlattı" diye konuştu.