Kadıköy'de Kafede Silahlı Cinayet

Kadıköy'de 17 yıldır birlikte olduğu kadını kafede silahla vurarak öldüren şahıs, yargılandığı mahkemede "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Duruşmada savunma yapan sanık, "O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim" dedi.

Kadıköy'de 13 Ağustos 2022 tarihinde bir kafede meydana gelen olayda 17 yıldır birlikte olduğu Mihriban Arduç'u (63) kıskançlık yüzünden silahla vurarak öldüren Hakan Asilkan'ın (63) yargılanmasına devam edildi. Anadolu 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Hakan Asilkan ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

"O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim"

Duruşmada söz verilen sanık Hakan Asilkan, "Olanlardan dolayı çok pişmanım. Herkesten daha çok üzüldüm. 17 senelik beraberliğimiz vardı. Çalışanımız Fatih'le Mihriban arasında bir şeyler olduğundan şüphelendim. Whatsapp'ta hep aynı anda çevrimiçi oluyorlardı. Dükkandayken peş peşe işten çıkmaları ve bir çalışanımızın bana 'Mihriban ile Fatih'i parkta gördük' demesi beni şüphelendirdi. Tasarlama yoktu, ani gelişen bir şeydi. O an kendimi kaybettim, şuursuz olarak bu olayı bilinçsiz bir şekilde gerçekleştirdim. Anlık olan bir şey. Eşim, Fatih ve çalışanların yanında bana karşı onur kırıcı davranışlarda bulunmuştur. O gün onurumu kıran davranışlarda bulundu. Sinirlendim, kendimi kaybettim, böyle bir olayı gerçekleştirmiş oldum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, cezada indirim uygulamayarak, sanığın "kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Hazırlanan iddianamede, sanık Hakan Asilkan'ın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 3 yıla kadar hapsi talep edilmişti. - İSTANBUL