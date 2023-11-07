Kadıköy'de Kaçak Midye Operasyonu

Kadıköy'de deniz kenarında park halinde bulunan bir tekneden kıyıya midye atıldığını duyan polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde 50 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton midye ele geçirdi. Midyeler, denize bırakılırken kaçak avlanan Y.G.'ye 24 bin 840 lira ceza kesildi.

KADIKÖY'de deniz kenarında park halinde bulunan bir tekneden kıyıya midye atıldığını duyan polis ekipleri, olay yerine gittiklerinde 50 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton midye ele geçirdi. Midyeler, denize bırakılırken kaçak avlanan Y.G.?ye 24 bin 840 lira ceza kesildi.

İstanbul emniyeti Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 05.30 sıralarında, Kadıköy ilçesi Caferağa Mahallesi'nde, deniz kenarındaki bir tekneden, kıyıya çuvallar içinde midyeler atıldığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemelerde, 50 çuval içerisinde yaklaşık 1 ton midye buldu. Ekipler tekne sahibi Y.G.?yi gözaltına aldı. Ele geçirilen midyeler ise geri denize bırakıldı.

Gözaltına alınan Y.G.?ye 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' maddesinden 8 bin 279 lira, 'ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak' maddesinden ise 16 bin 561 lira olmak üzere toplamda 24 bin 840 lira ceza kesildi.