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Kadıköy'de Kaçak Midye Operasyonu: 150 Çuval Ele Geçirildi

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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi, yasaklı bölgede midye avcılığı yapan 2 kişiyi gözaltına alarak, 150 çuval kaçak midye ele geçirdi. Ele geçirilen midyeler doğal yaşama kazandırılmak üzere denize geri döküldü.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Deniz Polisi tarafından düzenlenen operasyonda, yaklaşık 150 çuvalda tonlarca kaçak midye ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, bu sabaha karşı devriye görevi sırasında Kadıköy sahil kıyısında bir kapalı kasa bir minibüse deniz canlısı yüklendiğini tespit etti. Şüpheli araca yönelik yapılan operasyonda yasaklı bölgede midye avcılığı yaptığı tespit edilen Y.G. ve M.G. isimli 2 şüpheli yakalandı, araç kasasında yaklaşık tonlarca ağırlığında 150 çuval midye ele geçirildi.

Gözaltına alınan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre 'yasak yerde midye avcılığı yapmak' suçundan toplam 52 bin 484 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 1 ton civarındaki midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Avcılar tarafından yasaklı bölgede kaçak olarak toplanan çuvallar dolusu midyelerin, başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirler olmak üzere yurt piyasasına sürülmek üzere avlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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