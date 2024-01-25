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Kadıköy'de Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu

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Kadıköy'de yapılan bir operasyonda kaçak elektronik sigara ve likit ele geçirildi, iki kişi yakalandı.

Kadıköy'de kaçak elektronik sigara operasyonu

Operasyonda bin 875 elektronik sigara ele geçirildi

İSTANBUL - Kadıköy'de kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapılan bir eve polis operasyon düzenledi. Operasyonda bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi ele geçirilirken iki kişi yakalandı.

Kadıköy'de Göztepe Mahallesinde bulunan bir ikamet adresinde kaçak elektronik sigara satışı ve sevkiyatı yapıldığı bilgisş edinen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, adrese 23 Ocak Salı günü saat 22.00 sıralarında operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda, bin 875 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 3 kutu kaçak sigara ele geçirildi. C.B. ve H.S. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Kadıköy Gözaltı Suç Polis Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

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