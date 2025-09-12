Haberler

Kadıköy'de İstinat Duvarı Kayması: 2 İşçi Yaralandı

Kadıköy'deki bir inşaat şantiyesinde istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi yaralandı. Kurtarılan işçiler hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kadıköy'de bir şantiyede istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi yaralandı. İşçilerden biri mesai arkadaşları tarafından, diğeri ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 15.45 sıralarında Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yapımı devam eden inşaat şantiyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şantiye alanındaki istinat duvarının kayması sonucu 2 işçi duvarın altında kalarak yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve UMKE ekibi sevk edildi. İşçilerden biri mesai arkadaşlarının çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, diğer işçi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarıldı. Yaralı işçiler, ambulans ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan işçiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay sırasında Bağdat Caddesi üzerinde trafik yoğunluğu oluşurken, polis ekipleri trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olayı gören Murat Kargı, "Bizim iş yerimiz yan sokaktaydı bağrışma sesleri duyduk ondan sonra olay yerine geldiğimde iki kişinin göçük altında olduğunu gördüm iki apartmanın arasında toprak kayması olduğunu söylediler ilk geldiğimizde kendileri bir işçiyi çıkarttılar inşaat ustaları ondan sonra diğer işçiyi de itfaiye ekipleri geldi zaten beline kadar toprak altındaydı nefes alacak bir pozisyon vardı daha aşağı derine inmemişti geldiler itfaiye ekipleri kurtardılar yani önemli bir şey yok hastaneye kaldırdılar" dedi. - İSTANBUL

