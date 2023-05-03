Kadıköy'de istek şarkı tartışmasında öldürülen kişinin katili tutuklandı

KADIKÖY'de istek şarkı tartışmasında 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Mehmet Caymaz'ın ifadesinde, "Cihan Aymaz isimli şahıs da müzik çalan grubun içerisindeydi. O esnada ben şahıslara seslenerek müzik çalmalarını istedim. Bu isteğimin üzerine karşıda bulunan müzik çalan grup bana bağırmaya başladı" dediği öğrenildi.

Kadıköy'de 30 yaşındaki Cihan Aymaz'ı öldüren Mehmet Caymaz, Kadıköy Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından hakimliğe çıkarılan Mehmet Caymaz "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SESLENEREK MÜZİK ÇALMALARINI İSTEDİM"

"BEN BU ŞAHSI ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

Caymaz'ın ifadesinin devamında, "Sonrasında bu şahıslar bir anda benim üzerime doğru hamle yapıp bana vurmaya başladılar. Ben karşımda 3 kişi olması nedeni ile yanımda taşıdığım bıçağı cebimden dışarıya çıkardım. Üzerime doğru gelen şahıslara doğru bir defa savurdum. Bu savurma sonucu şahsın darbe alıp almadığını bilmiyorum. Aramızda arbede yaşandı. Arbede sonucu olay nedeni ile adını öğrendiğim Cihan isimli şahıs denize düştü. Diğer şahıslar bana saldırmaya devam ederken ben kavgayı bırakıp denize atladım. Denizde Cihan isimli şahsı kurtarmaya çalışırken Cihan beni boğmaya çalıştı. Ona rağmen ben Cihan'ı açıktan sahile doğru getirdim. Kıyıda bulunan arkadaşları Cihan'ı denizden çıkarttılar. Arkadaşları bana bıçak gösterip bana hitaben küfür ettiler. Bu şahıslar dosyada bulunan görgü tanıklarıdır. Ben bu şahısların beni bıçaklayacağını düşünüp denizden çıkmadım. Sonrasında sahil güvenlik ekipleri gelip beni aldılar. Ben bu şahsı öldürmek istemedim" dediği kaydedildi.