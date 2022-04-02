Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi - Haberler

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Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi Kadıköy'de bulunan bir sokakta İSKİ'ye ait su borusu patladı.

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

İSTANBUL - Kadıköy'de bulunan bir sokakta İSKİ'ye ait su borusu patladı. Borunun patlaması sebebiyle fışkıran tazyikli su metrelerce yükseğe çıkarken, o anlar ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Olay öğle saatlerinde Kadıköy Feneryolu Mahallesi Boztepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre sokak üzerinde bulunan su borusunda patlama meydana geldi. Patlayan boru sebebiyle yerden fışkırmakta olan tazyikli su metrelerce yükseğe çıktı. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İSKİ ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi ile tazyikli su kesilerek kontrol altına alındı.

Olayı gören vatandaş Hasan Karaman, "Burada bir su kaçağımız vardı. İSKİ'yi aradık. Akabinde ekip yönlendirdiler. Suya daha fazla patlatma yapıldı. Ondan dolayı su hafriyatı da fazla oldu. Çalışma yapmaları için burayı kapatmaları gerekiyordu. Çalışma yaparken zaten kaçak varmış daha da koptu. Suyun yüksekliği 10 metre civarı vardı" ifadelerini kullandı.

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Kadıköy'de İSKİ'ye ait boru patladı, fışkıran su metrelerce yükseldi

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

İhlas Haber Ajansı / Metin Başar - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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