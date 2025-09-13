Kadıköy'de İnşaatta Yangın: İşçiler Tahliye Edildi

Haberler

Güncelleme:
Kadıköy'deki bir inşaatta çıkan yangın nedeniyle işçiler hızla tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi.

Kadıköy bulunan bir site inşaatında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaatta bulunan işler olay yerinden hızla tahliye edilirken, yangın söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Olay, 09.20 sıralarında Fikirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mandıra Caddesi üzerinde bulunan site inşaatındaki bir blokta henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın başladığı esnada inşaatta bulunan işçiler de hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangının içerideki inşaat malzemeleri ve tüpten kaynaklı çıkmış olabileceği iddia edilirken, itfaiye ekiplerinin söndürme ve soğutma çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
