Kadiköy'de hastane otoparkında otomobil alev alev yandı

Kadıköy'de bulunan Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nin otoparkında bulunan lüks araç alevlere teslim oldu. Çıkan alevler başka bir otomobile de sıçradı. Otomobil sahibinin Hatay'dan İstanbul'a yaşlı bir depremzede yakınını getirdiği öğrenildi.

Yangın, Kadıköy Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi otoparkında 14.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, hastanenin otoparkında park halinde bulunan 31 NB 404 plakalı otomobilde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın kısa sürede otomobilin tamamını sararken, yanan otomobilim hemen yanında bulunan 34 COV 757 plakalı otomobile de alevler sıçradı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Otomobiller kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri otomobiller üzerinde inceleme yaptı. 31 NB 404 plakalı otomobilin sahibinin Hatay'dan İstanbul'a yaşlı bir depremzede yakınını getirdiği öğrenildi.

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı. - İSTANBUL