Kadıköy'de Haraç İçin İş Yerine Kurşun Sıkan 5 Şüpheli Yakalandı

Kadıköy'de iş yerine kurşun yağdırıp video çeken şahıslar kamerada: 5 şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Kadıköy'de haraç almak için bir iş yerini kurşunlayan 5 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 7 Nisan 2023 tarihinde gece saatlerinde Kadıköy Acıbadem Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, şüpheli şahıslar haraç almak için iş yerine silahla ateş etti. Yapılan çalışmalarda, iş yerine 3 adet mermi isabet olduğu görüldü. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saat 00: 30 sıralarında yaya vaziyette gelen maskeli 2 şahsın iş yeri yakınlarında bir süre beklediklerini, yaklaşık 2 dakika sonra şüpheli şahıslardan birinin iş yerine yönelik 3 el ateş ettiğini, ardından koşarak kaçtığını tespit etti.

Gasp Büro Amirliği ve İlçe unsurları görevlileri ile koordineli yapılan çalışmalarda, olayı gerçekleştiren şahısların, S.Y.ve F.İ.isimli şüpheliler olduğunu belirledi. 9 Nisan 2025 tarihinde Esenyurt ilçesinde yapılan operasyonda üç şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler E.S.ve M.A.da evlerinde yakalandı. M.A., işi kendilerine T.Y. isimli şahsın verdiğini söyledi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüpheli şahısların iş yerini kurşunlarken cep telefonuyla çekim yaptıkları görüntüler ortaya çıktı.