Kadıköy'de güpegündüz klima motorunu çaldılar

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de bir kafe önüne motosikletle gelen 3 şüpheli kadın, klima motorunu dakikalar içerisinde sökerek çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Kadıköy'de bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabahın erken saatlerinde kafenin bahçe kısmına motosiklet üzerinde gelen 3 şüpheli kadın, duvara monte edilmiş klima motorunu sökerek yerinden çıkardı. 3 şüpheli, çaldıkları klimayı taşıyarak hızla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan, yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, kısa süre önce de işletmeye ait diğer klima motorunun da çalındığı öğrenildi.

"Çalınan klima motorlarının fiyatı 50 bin lira"

Yaşanan hırsızlığa ilişkin konuşan kafe personeli Ahmet Ertekin, "İlk olarak kafenin ön bölümündeki klima motorunu çaldılar. Sonrasında arka bölümde bulunan klima motorunu çaldılar. Sonuncu olayda 3 kadın, motosikletle gelerek söktükleri klima motorunu araca yükleyip çalıyorlar. Çalınan iki klimanın güncel fiyatı toplamda 50 bin lira vardır. Neden bunlara tenezzül ederler bilemiyorum. Bizi de zarara sokarak mağdur ediyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa