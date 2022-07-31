Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı - Haberler

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Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

Kadıköy'de evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı

Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı.

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Kadıköy'de girdikleri evden 60 bin dolar değerinde saat, 16 bin dolar değerinde ziynet eşyası ve küçük çelik kasa çalan iki kadın yakalandı. Apartmana giriş ve çıkış anları güvenlik kamerasına yansıyan 2 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Feneryolu Mahallesi Kızıl Toprak İstasyon Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. 2 şüpheli kadın, bir apartmana girdi. Apartmandaki dairelerden birinde yaşayan emekli S.A.C.'nin evde olmamasını fırsat bilen şüpheliler, 60 bin dolar değerinde iki saat, 16 bin dolar değerinde çeşitli ziynet eşyası ve bir küçük kasayı evdeki bavula koyarak çaldı. Evine geldiğinde hırsızın girdiğini anlayan S.A.C., polise ihbarda bulundu. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda şüphelilerin Ceylan Ç. ve Esra U. olduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri 2 kadın şüpheliyi Başakşehir'de yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerden Ceylan Ç.'nin 115 suç kaydı, 24 aranması ile 42 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası, Esra U.'nun ise 61 suç kaydı, 12 aranması ve 37 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ceylan Ç. ve Esra U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bakırköy Kadın Cezaevi'ne gönderildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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