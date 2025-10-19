Haberler

Kadıköy'de Engelli Vatandaşların Denize Düşmesi: 1 Kayıp

Kadıköy rıhtımında iskele yanında dört engelli vatandaş denize düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti, diğer üçü kurtarıldı. Denize düşenleri kurtaran vatandaşlar ve sahil güvenlik ekipleri olaya müdahale etti.

Kadıköy sahilindeki iskele yanında 4 engelli vatandaş denize düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 3'ü kurtarıldı.

Olay, 10.00 sıralarında Kadıköy rıhtımda, Adalar İskelesi'nin yanında meydana geldi. İddiaya göre 2'si işitme engelli, 2'si görme engelli 4 arkadaş iskelede gezmek istedi. O esnada gruptan biri denize düştü. Boğulma tehlikesi geçiren arkadaşlarını kurtarmak için diğer 3 engelli kişi de denize atladı. Denize düşenleri gören vatandaşlar 112 ekiplerine haber verdi.

Denize düşen kişilerden biri hayatını kaybetti. Diğer üç kişi ise yapılan müdahaleler sonucu sağ olarak kurtarıldı. Polis ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek önlem aldı. Denize düşenleri sahil güvenlik ekipleri denizden çıkardı.

Görgü tanıklarından İbrahim Aydın, "Denize düşenleri bir asker arkadaş kurtardı. 4 kişi vardı sağır ve dilsizlerdi. Bir tanesi meraktan denize bakarken düştü. Diğerleri de kurtarmak için denize atladı. 3'ü kurtuldu" dedi.

Abbas Dursun ise, "Ben bağırınca insanlar koşarak geldi. Asker bir çocuk atladı, kurtardı. Ama bir tanesi vefat etti. 4 kişilerdi" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
