Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan taksiciler denetime takıldı

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Kadıköy'de taksi şoförlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı belirlenen 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy'de Rıhtım Caddesi üzerinde ticari taksi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan taksi şoförlerinin ehliyet ve ruhsatları kontrol edilirken, emniyet kemeri takıp takmadıkları, taksimetre açıp açmadıkları, kısa mesafe yolcu alıp almadıkları incelendi. Denetimler esnasında emniyet kemeri takmadığı tespit edilen 2 taksi sürücüsüne 196'şar lira para cezası kesildi.

"Aslında kemer takıyoruz ama bugün böyle denk geldi"

Denetimlerde ceza yiyen taksi şoförü, "Kemer takmadığımız için ceza yedik. Memur arkadaşlar da görevini yapmak zorunda. Aslında kemer takıyoruz ama bugün böyle denk geldi. Taksiye inip binerken bazen unutabiliyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa