Kadıköy'de, emniyet kemeri takmayan taksiciden ilginç savunma: 'pis bir koku vardı, parfüme uzanmak için kemeri söktüm' Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy'de, emniyet kemeri takmayan taksiciden ilginç savunma: 'pis bir koku vardı, parfüme uzanmak için kemeri söktüm'

İSTANBUL - Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik polis ekipleri taksilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kemer takmayan bir sürücü ise polis ekiplerine ilginç bir bahane sundu. Sürücü, etrafta pis bir koku olduğunu ve araçta bulunan parfüme uzanmak için kemeri çıkardığını bu sırada denetime girdiğini belirtti.

Kadıköy'de, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri Rıhtım Caddesinde denetim gerçekleştirdi. Taksilere yönelik gerçekleştirilen denetimde, emniyet kemeri, taksi çalıştırma belgesi, sürücülerin ehliyetleri ve araçların muayeneleri gibi konulara yönelik çalışma yapıldı. Denetimler sonucunda 8 sürücüye emniyet kemeri takmamaktan bin 568 lira cezai işlem uygulandı. Kemer takmayan bir sürücü ise polis ekiplerine ilginç bir bahane sundu. Sürücü, etrafta pis bir koku olduğunu ve araçta bulunan parfüme uzanmak için kemeri çıkardığını bu sırada denetime girdiğini belirtti. Sürücüye emniyet kemeri takmamaktan dolayı 196 lira ceza uygulandı.

"Parfüme uzanayım derken kemeri söktüm"

Kemer takmayan sürücü, "Emniyet kemerinden ceza yedim. Lağım kokusu vardı, yolcuları götürüyordum bu sırada parfüme uzanayım derken kemeri söktüm böyle bir şey oldu" dedi.