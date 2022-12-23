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Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan sürücüler polisin dronuyla tespit edildi

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'de emniyet kemeri takmayan sürücüler polisin dronuyla tespit edildi

Kadıköy'de İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kadıköy'de İstanbul Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron ile trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde, emniyet kemeri takmadıkları tespit edilen 6 sürücüye toplam bin 182 TL para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kadıköy Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleştirilen havadan dron destekli denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler tespit edilerek uygulama noktasına getirildi. Denetimlerde sürücülerin belgeleri kontrol edilirken, kurallara uymayan sürücülere ise para cezası kesildi. Dron ile yapılan denetimde 6 sürücüye emniyet kemeri takmadığı gerekçesiyle toplam bin 182 TL para cezası kesildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Trafik Şube Müdürlüğü İstanbul Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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