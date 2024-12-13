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Kadıköy'de Emlakçılar Arasında Silahlı Çatışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Kadıköy'de Emlakçılar Arasında Silahlı Çatışma: İki Kişi Hayatını Kaybetti
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Kadıköy'de alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışmada iki emlakçı hayatını kaybetti. Olay, bir ofiste başlayan tartışmanın büyümesi sonucunda meydana geldi.

Kadıköy'de aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı çatışma çıkan iki emlakçı hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.30 sıralarında Göztepe Mahallesi'nde bulunan bir binanın 8. katındaki ofiste meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan 2 emlakçı, bir müteahhitin ofisinde buluştu. Bir süre sonra emlakçılar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar yanında taşıdıkları silahlarla birbirine ateş açtı. 2 emlakçı olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası hayatını kaybeden şahısların cenazeleri incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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