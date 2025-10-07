Kadıköy'de Elektrik Panosunda Yangın: 20 Kişi Dumandan Etkilendi

Haberler

Kadıköy'de bir binanın elektrik panosunda çıkan yangın sonucu yaklaşık 20 kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri duruma müdahale ederek mahsur kalanları tahliye etti.

Kadıköy'de 5 katlı bir binada elektrik panosunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında yaklaşık 20 kişi dumandan etkilendi.

Olay, Kadıköy Hayrettin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın giriş katında bulunan elektrik panosunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede binayı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan vatandaşları merdiven aracıyla tahliye etti. Dumandan etkilenen yaklaşık 20 kişi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken binada maddi hasar meydana geldi. Yangın anı çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
