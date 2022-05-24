Kadıköy'de diş hekimi cinayetinde 2 şüpheli tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi - Haberler

Kadıköy'de 64 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E. polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan cinayet şüphelisi ile olayda yer alan bir şahıs, ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde çalıştığı muayenehanede öldürülen Şeyma Biran'ın katil zanlısı Z.E. Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi, Macit Erbudak Sokakta ikamet adresinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayda yer aldığı tespit edilen şüpheli A.A. da savcılık talimatıyla gözaltına alındı.

Şüpheli Z.E.'nin emniyetteki ifadesinde daha önce tanımadığı Diş Hekimi Şeyma Biran'a tedavi olmak için söz konusu muayenehaneye sabah saatlerinde gittiğini, tedavi fiyatı konusunda 11 bin liraya anlaştıklarını söylediği öğrenildi. Tedavinin ardından kamp yapmaya gideceğini ve o gün bir avcılık mağazasından aldığı bıçağı sırt çantasına koyduğunu söyleyen Z.E. aynı gün öğleden sonra tekrar muayenehaneye gittiğini söyledi.

"Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım"

Şüpheli Z.E.'nin ifadesinde "Konuşurken kendimi kaybettim, bıçağı sapladım. Kendime geldiğimde ölmüştü" dediği öğrenildi. Z.E. emniyetteki ifadesinde "Olay hırsızlık gibi görünsün diye maktulün çantasını aldım. Olaydan sonra vicdan azabı çektim" şeklinde beyanda bulundu.

2 şüphelinin tutuklanması istendi

Cinayet soruşturması çerçevesinde savcılık talimatıyla gözaltına alınan A.A. ile birlikte katil zanlısı Z.E. de emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Z. Tecelli Akbulut, şüpheli Z.E.'yi "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan şüpheli A.A.'yı ise "Suç delillerini gizleme" suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa