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Kadıköy'de değnekçi suçüstü yakalandı

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Kadıköy'de bir sokakta araçlarını park eden sürücülerden para isteyen değnekçi, polis tarafından yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Kadıköy'de değnekçiye suçüstü

İSTANBUL - Kadıköy'de bir sokakta araçlarını park eden sürücülerden para isteyen değnekçi, polis tarafından yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadıköy Eğitim Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, bir sokakta park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen T.D isimli şahıs bir araç sürücüsünden para aldığı esnada suçüstü yakalandı.

Değnekçilik yapan şahıs hakkında 'karayolu üzeri park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Şahsa ayrıca 'Yaya olarak trafiği tehlikeye düşürmek' maddesince 690 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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