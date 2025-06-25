Kadıköy'de Çocuk Görüş Günü Tartışması Kanlı Bitti: Baba Tutuklandı

Kadıköy'de, çocuk görüş günü meselesinden çıkan kavgada eski eşini darbettiği gerekçesiyle tutuklanan baba ve kavgaya karışan aile üyeleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırladı.

Olay, 1 Haziran'da Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Emrah K., 3 yaşındaki çocuğunu almak için boşandığı eşi R.Y.'nin evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma, aile yakınlarının araya girmesiyle büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, eski eşi ve ailesini darbeden Emrah K.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Emrah K., 'kasten yaralama', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı.

Olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, Rukiye Y. ve Emrah K.'nın eski eş oldukları, Erdoğan Y.'nin, Rukiye Y.'nin babası olduğu, Müzeyyen K.'nın ise Emrah K.'nın annesi olduğu belirtilerek, olay günü aralarında tartışma çıktığı aktarıldı. Meydana gelen olayda müşteki şüpheliler Erdoğan Y. ile Rukiye Y.'nin Müzeyyen K.'yı darp ettikleri de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede, Emrah K.'nın Rukiye'ye karşı "eşe karşı neticesi sebebi ile ağırlaşan kasten yaralama" suçundan 2 yıl 3 aydan 6 yıl 9 aya kadar, Rukiye Y.nin ise Emrah K.'ya karşı "eşe karşı kasten yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi. Şüpheliler Rukiye Y. ile Erdogan Y.'nin, müşteki Müzeyyen K.'ya karşı "netice sebebi ile ağırlaşan kasten yaralama" suçundan ise 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. - İSTANBUL