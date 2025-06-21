Kadıköy'de Çatı Ustasının Unuttuğu Tüp Yangına Neden Oldu

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Kadıköy'de tadilat yapan bir çatı ustası, açık bıraktığı tüp nedeniyle çatıda yangın çıkmasına sebep oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Kadıköy'de çatı ustasının açık unuttuğu tüp, çatıda yangın çıkardı

İSTANBUL - Kadıköy'de 5 katlı binanın çatısında tadilat yapan usta, tüpü açık bırakıp çatıdan ayrılınca çatıda yangın çıktı. Çatıdan yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy'de Rasimpaşa Mahallesi Uzun Hafız Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın çatısında saat 11.15 sıralarında yaşandı. İddiaya göre binanın çatısında tadilat çalışması yapan usta, malzeme almak için çatıdan ayrılırken tüpü açık unuttu. Açık kalan tüp nedeniyle kısa sürede binanın çatısı alevlere teslim oldu. Bazı bina sakinleri alevleri görür görmez kendilerini dışarı attı. Alevleri ve yükselen dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınırken olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangına tanık olan bina sakini İsmail Er, "Çatımızda tadilat yaptırırken, çatı ustası malzeme almaya gidiyorum dedi. Muhtemelen malzeme almaya giderken küçük tüpü açık bıraktı. Dikkatinden kaçtı muhtemelen. Usta gitti, 2 -3 dakika sonra çatı alev almaya başladı. Biz çatıda değildik, dairedeydik. Dairemizin arka tarafından yükselen dumanları görünce 2 ablamı ve kızımı alıp hemen kaçtım. Çok şükür cana zarar gelmedi" dedi.

Öte yandan çatıdan yoğun dumanın yükseldiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CEM GÜNEY KILIÇ - 3.Sayfa
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