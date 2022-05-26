Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada - Haberler

Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
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Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada Kadıköy'de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi.
Kadıköy'de metruk binadaki çökme: Panik anları kamerada
İSTANBUL - Kadıköy'de bir metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar aldı. Binanın çökmesinin ardından yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Kadıköy'de 2 katlı bir binada saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, metruk binanın yıkımı esnasında duvarın yıkılmasıyla çökme meydana geldi. Duvarın çökmesiyle 3 araç hasar alırken büyük gürültüyle dışarı çıkan mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
Kadıköy'de çöken binanın yaşattığı panik kamerada
Çöken binanın yaşattığı panik güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yoldan geçen vatandaşların binanın çöktüğünü farketmesiyle kaçıştıkları görülüyor.