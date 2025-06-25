Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası Aileyi Tehdit Eden Sanıklara Mahkeme Kararı

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit davasında Barış Ayata'nın tahliye edilmesine, Çınar Diril'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen 2 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 2 tutuklu sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tarafların avukatları ile tutuklu sanık Çınar Diril'in ailesi duruşma salonunda hazır bulundu.

Bilirkişi raporu dava dosyasına eklendi

Öte yandan, dava dosyasına bilirkişi tarafından hazırlanan raporun sunulduğu öğrenildi. Raporda, sanık Barış Ayata'nın sosyal medya hesaplarından Minguzzi'nin ölümüne sebep olan S.S.Ç ve diğerleriyle bir bağlantısına rastlanılmadığı ifadesine yer verildi. Ayrıca raporda bir diğer tutuklu sanık Çınar Diril ile ilgili ise ortaya çıkarılan telefon dökümlerinde tehditle ilgili tam bağlantılı kurulamasa da şüpheli ifadelerin yer aldığı tespitlerinin olduğu bilgisine yer verildi.

"Psikolojik anksiyete bozukluğu ilaçları kullanıyorum"

SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlanan tutuklu sanık Çınar Diril savunmasında, "Kız arkadaşımdan gelen videodan haberim yoktu. Minguzzi olayını tutuklandıktan sonra öğrendim. Bir uygulama üzerinden oyun için Yiğit Eren G.'den destek numarası istedim. Bilirkişi raporunun 10. sayfasında geçen Yiğit isimli kişi Yiğit Eren G.'dir. Bu numarada, müşteriler doğrudan bana bağlandı. Burada konuşmalar yaptım. Psikolojik ankisiyete bozukluğu ilaçları kullanıyorum. Suçsuzum, beraatımı talep ediyorum. Ben, Mattia Ahmet Minguzzi ve ailesini tehdit etmedim" ifadelerini kullandı.

"Ben kimseye karşı bir suç işlemedim"

Savunma yapan bir diğer tutuklu sanık Barış Ayata ise, "Söyleyecek bir şeyim yok. Önceki savunmalarımı tekrar ederim. Ben kimseye karşı bir suç işlemedim, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu. Beyanda bulunan müşteki avukatı, dava dosyasına sunulan bilirkişi raporuna ilişkin beyanda bulunmak için süre talep etti. Savunma yapan sanık avukatı da, müvekkillerinin beraat ve tahliyelerini talep etti.

1 sanık tahliye edildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Barış Ayata'nın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak 'imza' ve 'yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, sanık Çınar Diril'in tutukluluk halinin devamına, Çınar Diril'in bilgisayarının incelenmesine ve hazırlanan bilirkişi raporuna karşı taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 24 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede müştekiler Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi'nin oğulları Mattia Ahmet Minguzzi'nin Kadıköy'de Berkay Budak ve Umutcan Baba isimli şahıslar tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ve olayın ardından Barış Ayata'nın sosyal medya platformu üzerinden "Berkay Budak kardeşimizdir" şeklinde paylaşım yaptığı belirtildi. Ayrıca iddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile bir grup oluşturarak organize şekilde müştekilerde korku oluştuğuna da yer verildi. Barış Ayata'nın sosyal medya hesabından aleni şekilde kamu düzeni açısından tehlike oluşturmak suretiyle övücü mahiyette söz paylaştığı iddianamede ifade edildi. İddianamede Ayata'nın yaşı küçük çocuklar ile birlikte müştekileri korkutma amacı ile tehdit olarak algılanabilecek şekilde paylaşım yaptığı da aktarıldı. Öte yandan iddianamede Çınar Diril'in ise Discord uygulaması üzerinden numara satın alarak tehdit ve hakaret içerikli mesajları müştekilere yolladığı kaydedildi.

Müştekilerin telefonuna Discord uygulamasından alınan bir telefon numarasından "Senin tırrek oğlun yüzünden Berat gardaşım mapuslara düştü. Ben de sizin hayatınızı küme düşürmezsem en adiyim. Oğlunuzu mezardan çıkarıp Siz Kürtleri tanımıyorsunuz. Yaşadığınız her güne pişman olacaksınız. Sizi kanınızda boğacağız. Berat heval çıksın hepimiz toplanıp o kaykaycı t kefeninden çıkartıp leşini döveceğiz. Video kayıt alacağız, ırzına geçeceğiz" şeklinde hakaret ve tehdit içerikli mesaj atıldığına da iddianamede yer verildi.

Barış Ayata'nın 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, 'suçu ve suçluyu övme' suçundan ise 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Çınar Diril'in ise 'hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar, 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL