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Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Sonrası 5 Şüpheli Yakalandı

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İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4'ü suça sürüklenen çocuk olan şüphelilerin güvenlik güçlerince teslim alındığını duyurdu.

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden İtalyan şef Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi ailesine tehdit içerikli mesaj atan 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, olaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, "15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu elim hadise sonrası sosyal medya hesaplarından failleri öven ve aileye tehdit içerikli mesajları veren 5 şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimizce yakalandı. 4'ü suça sürüklenen çocuk (SSÇ) olmak üzere B.A., H.E.A, K.G., E.K. ve A.S.D. adlı şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğümüze intikal ettirildi.

Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın acılı annesi Yasemin Hanım'ı telefonla arayarak bir kez daha acısını paylaştık. Hayatını kaybeden evladımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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