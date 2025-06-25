Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Son Gelişmeler
Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'ye yönelik bıçaklı saldırının ardından ailesine tehditler gönderen 2 sanığın yargılandığı davada, mahkeme 1 sanığın tahliyesine, diğerinin tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan 2 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 1 sanığın tahliyesine, 1 sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa