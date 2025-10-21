Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Ara Karar Bekleniyor

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davaya ara verildi. Aranın ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklar B.B. ve U.B., yaptıklarından dolayı pişman ve üzgün olduklarını söyledi. Sanık A.Ö. ise, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Olay yerinde olduğum için çok pişmanım" dedi. M.A.D. isimli sanık ise, "Suçlamamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, duruşmaya 1 buçuk saat ara verdi. Aranın ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşma salonundan çıkan anne Yasemin Minguzzi, "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde bağırdı. Aileye destek olmak için adliyeye gelen vatandaşlar ise, "Yasemin çiçeğin yanındayız" diyerek karşılık verdi.