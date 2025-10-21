Haberler

Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında Ara Karar Bekleniyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yargılanan 4 sanığın davasına ara verildi. Sanıklar mahkemede ifadelerde bulundu. Ailenin 'adalet' çağrısında bulunduğu duruşmada, mahkemenin karar açıklaması bekleniyor.

Kadıköy'de bit pazarında bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davaya ara verildi. Aranın ardından mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Sanıklar B.B. ve U.B., yaptıklarından dolayı pişman ve üzgün olduklarını söyledi. Sanık A.Ö. ise, "Hakim amca, ben anne babamın yanına gitmek istiyorum. Onlarla yatmak istiyorum. Ben suçlu değilim. Olay yerinde olduğum için çok pişmanım" dedi. M.A.D. isimli sanık ise, "Suçlamamaları kesinlikle kabul etmiyorum" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, duruşmaya 1 buçuk saat ara verdi. Aranın ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Duruşma salonundan çıkan anne Yasemin Minguzzi, "Mattia Ahmet için adalet" şeklinde bağırdı. Aileye destek olmak için adliyeye gelen vatandaşlar ise, "Yasemin çiçeğin yanındayız" diyerek karşılık verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.