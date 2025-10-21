Kadıköy'de Bıçaklı Saldırı Davasında 24 Yıl Hapis Cezası

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğrayan 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin 4 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. hakkında 24 yıl hapis cezası verilirken, 2 sanığın beraatine hükmedildi. Kararın ardından fenalaşan anne Yasemin Minguzzi ambulansa alındı.

Kadıköy'de, 24 Ocak 2025 tarihinde 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin pazarda bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin tutuklu sanıklar B.B. ve U.B.'nin 'çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 24'er yıla kadar, sanıklara yardım eden M.A.D. ve A.Ö.'nün ise 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Kartal Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 4 tutuklu sanık Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, Minguzzi ailesi ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

2 sanığa 24 yıl, 2 sanığa beraat

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar B.B. ve U.B., en üst hadden 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen 2 sanığın ise beraatine karar verildi. Kararı duyunca gözyaşlarına boğulan anne Yasemin Minguzzi ve teyze Aylin Akıncılar fenalaştı. Adliye dışına çıkarılan anne Yasemin Minguzzi ambulansa alındı. - İSTANBUL