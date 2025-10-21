Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Mattia İçin Adalet Arayışı Sürüyor

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi davasında verilen aranın ardından karar açıklaması beklenirken anne Yasemin Minguzzi, adliye önünde destek için gelen vatandaşlarla bir araya gelerek duygusal anlar yaşadı.

Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Saldırganların 18 yaşından küçük olmaları ve "suça sürüklenen çocuk" olarak yargılanmaları ise kamuoyunda büyük tepkilere neden olmuştu. Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın beklenen karar duruşması bugün Kartal Anadolu Adalet Sarayı 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Minguzzi ailesine destek olmak için çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerden itibaren adliyeye geldi. Yüzlerce vatandaş, "Mattia Ahmet için adalet" ve "Emsal karar istiyoruz" sloganları atarak alkışlar ve pankartlar eşliğinde Minguzzi ailesine destek oldu.

Anne Yasemin Minguzzi, duruşma arasında adliye önünde bekleyen yüzlerce destekçiyle bir araya geldi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Minguzzi duygu dolu anlar yaşarken, "Asla yalnız değilsin" sloganları karşısında gözyaşlarını tutamadı. Ardından büyük bir kalabalık eşliğinde adliye bahçesinde Ahmet Minguzzi için kırmızı balonlar uçuruldu. Anne Minguzzi karar duruşması öncesi duygularını, "Korksunlar benden, o karar çıkacak" şeklinde dile getirdi. - İSTANBUL