Kadıköy'de Bıçakla Öldürülen Gençten Sonra Aileye Tehdit: 13 Yıla Kadar Hapis Cezası İsteniyor

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit mesajları gönderen Furkan A. hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, tehdit içerikli mesajlar ve sanığın itirafı yer alıyor.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yapan şüpheli hakkında 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.

Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen ve paylaşımlar yaptığı iddia edilen Furkan A. (19) hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, Yasemin Akıncılar Minguzzi 'müşteki', Furkan A. ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

"Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin"

Hazırlanan iddianamede, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen sanal devriye faaliyeti kapsamında, aile bireylerinin tehdit mesajları raporuna yer verildi. Mesajlarda, "Sevmezsiniz ama iyi tanırsınız, Berat abim. Yakında beni de iyi tanıyacaksınız. Adım Ademcan. Bursa Yıldırım'dayım. Yakında sizin ve oğlunuzun tabutunun yanında olacağım. Mezarının adresini biliyoruz. Emanetleri doldurduk, hazırda bekleyin. Ademcan ismini iyi hatırlayın, eceliniz yanımda" şeklinde mesaj attığı, hayatını kaybeden Ahmet Minguzzi'ye küfür ettikleri aktarıldı.

Şüpheli, ifadesinde suçlamaları reddetti

Sanık Furkan A.'nın da ifadesine de yer verilen iddianamede, mesajların atıldığı hattı kullanan kişinin kim olduğunu bilmediğini, Minguzzi ve ailesini tehdit etmediğini ve kimseye bu yönde mesajlar atmadığını, herhangi bir whatsapp grubuna dahil olmadığını belirtti.

İddianamede, şahıs Ademcan Ö.'nün ifadesine de yer verildi. Ademcan Ö. ifadesinde, bahse konu paylaşımları kendisinin yapmadığını, daha önce adını ve ismini başka sitelerde kullanan kişiler yüzünden üniversiteyi bırakmak zorunda kaldığını, kendisine daha önce de atılan iftiralar yüzünden ifade verdiğini ve cep telefonuna el konulduğunu anlattı.

Müşteki Yasemin Minguzzi'nin cep telefonuna Nisan 2025'te şüpheli Furkan A. tarafından soruşturmaya konu mesajları atıldığı, şüphelinin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği, şüphelinin müştekinin kişisel verilerini hukuka aykırı şekilde ele geçirerek, mesajları attığı aktarıldı.

"13 yıla kadar hapis cezası talebi"

Öte yandan iddianamede, Ademcan Ö. hakkında, 'birden fazla kişi ile tehdit' ve 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği belirtildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Furkan A. hakkında 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak', 'birden fazla kişi ile birlikte tehdit' ile 'kişinin hatırasına hakaret' suçlarından 4 yıl 3 aydan 13 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nce başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
