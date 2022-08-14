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Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı

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Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı Kadıköy'de, yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi.

Kadıköy'de apartman girişine moloz döktüler, bina sakinleri mahsur kaldı

İSTANBUL - Kadıköy'de, yıkım kararı alınan bir binada kira sözleşmeleri bitmemiş olan 3 kiracı binayı terk etmedi. Kiracıları çıkarmak için ise müteahhit firma, sokağa ve bina girişine moloz dökerek apartmanın yaya girişini engelledi. Kiracılar ise durumu emniyet ekiplerine bildirerek şikayetçi oldu.

Kadıköy'de, bir firma tarafından yıkımı planlanan bina, içerisinde kira sözleşmeleri bulunan kiracılara rağmen yıkımına başlandı. Binada bulunan kiracılar ise kira sözleşmelerinin devam ettiğini ve bitmeden çıkmayacaklarını bildirdi. Binanın yıkım çalışmasını yapan firma ise apartman girişine moloz dökerek binanın yaya girişini engelledi. Sokağa ve apartmanın girişine moloz döken kişiler tüm uyarılara rağmen kamyonla getirdikleri molozu sokağa ve bina girişine dökerek olay yerinden uzaklaştı. Binada bulunan kiracılar ise durum üzerine çılgına döndü. Olayı emniyet ekiplerine bildiren bina sakinleri molozu döken kişilerden şikayetçi oldu. Bina sakinleri, dökülen molozun kaldırılması için yardım bekliyor.

"Dağda mı yaşıyoruz moloz dökmek nedir"

Apartman sakini Metin Göktaş, "Burası müteahhite verilmiş. Daire sahiplerine söylemeyi bile tenezzül etmemişler. Bize bir kağıt felan gelmedi. Kadıköy'ün göbeğinde yaşıyoruz görüyorsunuz durumu yani. Bu da hayvanlık yani. Çok özür dileyerek konuşuyorum ama. Kadıköy ya burası Kadıköy. Çocuklarım bugün dışarı çıkamadı. Beni aradılar. Baba evden çıkamıyoruz diye. Bende aşağı inip yolu açmaya çalıştım. Dağda mı yaşıyoruz abi binanın önüne moloz dökmek nedir" dedi

İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik - 3. Sayfa

Kadıköy kiracı 3. Sayfa Haberler

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