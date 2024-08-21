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Kadıköy'de Amatör Müzisyen Boğularak Öldürüldü

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Kadıköy'de evinde öldürülmüş halde bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın 2 arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de evinde öldürülmüş halde bulunan amatör müzisyen Çınar Ersanlı'nın 2 arkadaşı tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kadıköy'de günlerdir kendisinden haber alınamayan amatör müzisyen Çınar Ersanlı (40), 18 Ağustos 2024 tarihinde evinde elleri, ayakları ve ağzı havlu bir bezle bağlanmış halde bağlı halde öldürülmüş olarak bulunmuştu. Olaya ilişkin çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, şüpheli iki şahsın yaya olarak geldiklerini ve apartman girişinde maktul şahısla buluşup ikamete çıktıklarını, şüphelilerden birinin Mehmet Ali U.(19) olduğunu, diğer şüphelinin Emre E.(26) isimli şahıs olduğunu belirledi. Şahıslar Cinayet Büro ekipleri tarafından Beşiktaş ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinde, Çınar Ersanlı ile daha önceden arkadaş olduklarını, olay saati öncesinde beraber Ersanlı'nın ikametinde alkol kullandıklarını ve alkolün etkisiyle aralarında sözlü tartışmanın çıktığını söyledi. Bu tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile şüphelilerin maktul şahsı boğarak öldürdükleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Mehmet Ali U. ve Emre E., Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden Mehmet Ali U. hakkında 1 suç kaydı olduğu, Emre E. hakkında ise 7 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kadıköy 3-sayfa Çınar 3.Sayfa Güncel Haberler

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