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Kadıköy'de akrobatik metro yolculuğu

3. Sayfa Haberleri

Kadıköy'de akrobatik metro yolculuğu

Kadıköy'de bir kişi, ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, şaşkınlıkla izledi.

Kadıköy'de bir kişi, ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, şaşkınlıkla izledi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi ellerinin üstünde ayaklarını kaldırıp akrobatik hareketlerle metroya binince çevredeki diğer yolcular, durumu şaşkınlıkla izledi. Yaşanan tehlikeli akrobatik metro yolculuğu, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; bir kişinin ellerinin üstünde metrodaki merdivenlerde akrobatik hareketlerle indiği metroya ise ellerinin üstünde ayaklarını kaldırarak bindiği diğer yolcuların ise durumu şaşkınlıkla izlediği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy 3. Sayfa Haberler

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