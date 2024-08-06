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Kadıköy'de ağaç dalları otomobilin üzerine devrildi

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Kadıköy'de aşırı sıcaklar nedeniyle çürüyen bir ağacın dalları park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kimse zarar görmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Kadıköy'de aşırı sıcaklar nedeniyle gövdesi çürüyen bir ağacın dalları park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada kimse zarar görmezken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, İstanbul'un Kadıköy İlçesi, Merdivenköy Mahallesi, Hoşgörü Sokak üzerinde saat 14.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, son günlerde aşırı sıcaklık nedeniyle gövdesi ve dalları çürüyen bir ağaç, sürücüsünün park halindeki otomobilin içinde bulunduğu sırada aracın üzerine devrildi. Ağacın otomobilin üzerine devrildiğini gören çevredeki esnaf aracın içinde bulunan vatandaşı kurtardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracın üzerine devrilen ağacı elektrikli testereyle keserek kaldırdı. Olayda kimse zarar görmezken, ağacın devrildiği araçta maddi hasar oluştu.

Olayı gören mahalle esnaflarından Mert Demir, "Dükkanda oturuyordum. Ağacın dalları direkt aracın üzerine indi, arkadaşı kurtardık. Sürücü içindeydi biz kurtardık ve itfaiyeye haber verdik. Maddi hasar var. Yaralanan yok" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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