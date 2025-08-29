Kadıköy'de 8 Katlı Apartmanda Yangın

Kadıköy'de bir apartmanın 7. katında çıkan yangın, en üst kata sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kadıköy'de 8 katlı apartmanın 7. katında çıkan yangın en üst kata sıçradı. Yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Suadiye Mahallesi Tüccar Katibi Sokak'ta 8 katlı bir apartmanın 7'inci katında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede en üst kata da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, olay yerine gelen ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
