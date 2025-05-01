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Kadıköy'de 1 Mayıs İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri

Kadıköy'de 1 Mayıs İçin Yoğun Güvenlik Önlemleri
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Kadıköy'de kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik tedbirleri aldı. Alan demir barikatlarla çevrildi ve araç trafiğine kapatıldı.

Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Kadıköy'de kutlanacak olan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde emniyet güçleri Kadıköy'ün dört bir yanında yoğun güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanı olan Rıhtım tarafı demir barikatlarla çevrildi. Öte yandan Kadıköy'ün her bir noktası araç trafiğine kapatılırken görevli araçlar hariç tüm araçların giriş ve çıkışları yasaklandı. Kutlama alanının her bir noktasına emniyet personelleri görevlendirildi. Dün akşam saatlerinde ise İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, alınan güvenlik önlemlerini Kadıköy'e gelerek yerinde denetledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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