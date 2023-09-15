Kadıköy D-100 Karayolunda Motosikletliye Tokat Atan Araç Şoförü Kamerada

Kadıköy D-100 karayolunda 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç şoförü seyir halinde tartışma yaşadı. Yol boyu süren tartışmada araç sürücüsü seyir halinde iken motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Kadıköy D-100 karayolunda 2 motosiklet sürücüsü ile hafif ticari araç şoförü seyir halinde tartışma yaşadı. Yol boyu süren tartışmada araç sürücüsü seyir halinde iken motosikletlinin kaskına tokat atıp kaçtı. O anlar kask kamerasına yansıdı.

Olay, Kadıköy D-100 Karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan 2 motosikletli, hafif ticari araç sürücüsü ile tartıştı. Yol boyu süren tartışmada ticari araç sürücüsü otomobili, motosikletlilerin üzerine kırdı. Motosikletin, araç yanına gelmesiyle camdan uzanan ticari araç şoförü, motosikletliye tokat atıp kaçtı. İlginç anlar kask kamerasına yansıdı. - İSTANBUL