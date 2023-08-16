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KADIKÖY Bostancı'da Otomobillerin Lastikleri Patlatıldı

3. Sayfa Haberleri

KADIKÖY Bostancı'da bir sokakta park halinde bulunan çok sayıda otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı. Olay, önceki gece saatlerinde Bostancı Mahallesi Köy Yolu Sokak'ta meydana geldi. Araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.

KADIKÖY Bostancı'da bir sokakta park halinde bulunan çok sayıda otomobilin lastiği kimliği belirsiz kişi veya kişilerce patlatıldı.

Olay, önceki gece saatlerinde Bostancı Mahallesi Köy Yolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından Köy Yolu Sokak'ta bulunan otomobillerin lastikleri kesici ve delici aletle patlatıldı. Sabah otomobillerinin lastiklerinin patlamış olduğunu gören vatandaşlar büyük şok yaşadı. Bazı otomobillerin iki, bazı otomobillerin ise 4 lastiğinin birden patlatıldığı görüldü. Araç sahipleri konu hakkında şikayetçi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

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