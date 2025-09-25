Haberler

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde bir kişi denize düştü. Olay yerine gelen sahil güvenlik ekipleri, vatandaşların ihbarı üzerine müdahale ederek kişiyi kurtardı ve hastaneye kaldırdı.

Kadıköy-Beşiktaş İskelesi'nde akşam saatlerinde bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen şahsı kurtardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, çevredekilerin önce denize can simidi atarak şahsı kurtarmaya çalıştığı, ardından ekiplerin müdahalesiyle kıyıya çıkarıldığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
