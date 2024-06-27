Üye Girişi
Haberler

Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de Motosikletli Hırsız Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de park halinde bulunan araçların ayna ve konsollarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de park halinde bulunan araçların ayna ve konsollarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de 7 ayrı otomobilden konsol ve ayna çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Özgür B. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın 35 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 21 Haziran tarihinde Kadıköy'de hırsızlık olaylarında kullandığı motosiklet ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin park halindeki otomobillerin aynasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet Ataşehir Maltepe Kadıköy 3.Sayfa Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Eylülde enflasyonun ciddi anlamda gerilediğini göreceğiz

 Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

Azerbaycan Manat'ı Türk Lirası karşısında rekor tazeledi

 Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

Kredi kartlarında temassız ödeme limiti 1500 TL oluyor

 Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı

Makam aracıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral tutuklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title