Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de Motosikletli Hırsız Tutuklandı

Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de park halinde bulunan araçların ayna ve konsollarını çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan motosikletli hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'de 7 ayrı otomobilden konsol ve ayna çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsın Özgür B. (25) olduğunu tespit etti. Şüpheli şahsın 35 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Şüpheli, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince 21 Haziran tarihinde Kadıköy'de hırsızlık olaylarında kullandığı motosiklet ile yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, şüphelinin park halindeki otomobillerin aynasını çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL