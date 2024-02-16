KADES sayesinde silahla tehdit edilen kadın ölümden kurtarıldı

Samsun'da uzaklaştırma kararı bulunan şahıs tarafından silah doğrultulan kadın, KADES sayesinde ölümden kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hakkında 3 ay süre ile uzaklaştırma kararı bulunan Ş.T, tedbir süre bittikten sonra 2 kızıyla yaşayan 8 yıldır da birlikte yaşadığı G.Y.(38) adlı kadının bulunduğu ikamete balkon kapısını çekiç ve murç marifetiyle kırarak girdi. Gizlice evin yatak odasına giden Ş.T, G.Y.'ye silah doğrultu. Bağırma seslerine duyan G.Y.'nin kızı, Kadın Acil Destek İhbar Sitemi(KADES) uygulaması üzerinden polis ekiplerine çağrıda bulundu. KADES ihbarını alan polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek evde bulunan G.Y. adlı kadın ile 2 kızını kurtardı. Ş.T. ise 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet 7.65 fişek, 1 adet çekiç, 1 adet murç ile birlikte suçüstü yakalandı.

Samsun Adliyesine sevk edilen Ş.T. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN