KADES İhbarında Daire Numarası Olmadığı İçin Kadın Öldü

Ankara'da kendisine saplantılı olduğu ileri sürülen ve hakkında uzaklaştırma kararı verilen adam tarafından öldürülen kadının, 'Kadın Destek Uygulaması ( Kades ) üzerinden yaptığı ihbarın ardından polis ekiplerinin 9 dakika içerisinde olay yerine geldikleri öğrenildi. İhbarda bulunan kadının, uygulamada sadece isminin ve bulunduğu apartman numarasının yer alması sebebiyle hangi dairede olduğunun tespit edilemediği belirtildi. Durum üzerine polisin cep telefonuyla ulaştığı kadının, uygulamayı yanlışlıkla kullandığını ve bir problem olmadığını söylediği ortaya çıktı.

Ankara'da 29 Mayıs günü meydan gelen olayda, edinilen bilgilere göre, Selahattin Özdemir (42), takıntılı olduğu Serap Doğan'ı (45) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar etti. Olayla ilgili ortaya çıkan yeni detaylarda ise, saldırgan Özdemir'in açık apartman kapısından içeriye girerek yangın merdiveni aracılığıyla evin terasına atladığı öğrenildi.

Ablasının evine misafir geldiği için apartmanda tanıyan olmamış

Ablasının Dikmen'de yer alan evine misafirliğe gelen Doğan'ın kendisini takip eden Özdemir'i bir anda karşısında görmesi üzerine KADES butonuna basarak ihbarda bulunduğu belirtildi. İhbardan sadece 9 dakika sonra bölgeye gelen polis ekiplerinin ise uygulamada daire numarasının yazmaması sebebiyle apartmandaki her evi kontrol ettikleri, kapıyı açan herkese Serap isimli birisini tanıyıp tanımadıklarını sordukları ve olumlu bir cevap alamadıkları öğrenildi. İhbarla ilgili her hangi bir sonuç alamayan polislerin durum üzerine Serap Doğan'ı cep telefonuyla aradıkları, Doğan'ın ise uygulamayı yanlışlıkla kullandığı ve bir problem olmadığını söylediği aktarıldı.

Ablası "Rehin Alındık" diye polisi aramış

Eve iki tabanca ile giren Özdemir'in Serap Doğan ile ablası Aysel Doğan'ı alıkoyup tehdit ettiği ve Serap Doğan'ı evin terasına çıkardığı öğrenildi. Alt katta yalnız kalan abla Aysel Doğan'ın ise bu durumu fırsat bilerek polisi aradığı ve kız kardeşi ile birlikte rehin alındığını söylediği belirtildi. Polis Özel Harekat destekli düzenlenen operasyonda eve giren kolluk kuvvetleri, Serap Doğan ile Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaştı. Rehin alınan abla Özdemir'in ise kurtarıldığı aktarıldı.

İntihar etmeden önce ablasını arayıp tüm mal varlıklarını ona devredeceğini söylemiş

Saldırıyı önceden tasarladığı öngörülen Özdemir'in olaydan bir gün önce aradığı ablasına tüm mal varlıklarını devredeceğini söylediği ortaya çıktı. Metal doğramacılık işi ile uğraşan Özdemir'in olay günü Doğan'ın ablasına, kız kardeşi için çok para harcadığını, parasını geri istediğini ve bu şekilde kardeşini rahat bırakacağını söylediği öğrenildi.

Gözyaşları arasında toprağa verildi

Hayatını kaybeden Vergi Başmüfettişi Serap Doğan'ın cenazesi, dün gözyaşları arasında Karşıyaka Mezarlığına defnedildi. İntihar eden Özdemir'in ise Kızılcahamam'da toprağa verildiği öğrenildi. - ANKARA