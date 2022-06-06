KADES Gençlere tanıtıldı - Haberler

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KADES Gençlere tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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KADES Gençlere tanıtıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliği'ne katılan gençlere Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'nce, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Bahar Şenliği'ne katılan gençlere Kadın Acil Destek Uygulaması ( Kades ) tanıtıldı.

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından kadına karşı şiddeti önlemeye yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde ERÜ'de düzenlenen 21. Bahar Şenlikleri'ne katılan vatandaşlara KADES tanıtımı yapıldı. Toplumsal bilincin artırılması amacıyla bin adet bilgilendirme broşürü de şenliklere katılanlara dağıtılırken ayrıca tanıtım filmi de izletildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri KADES 3. Sayfa Haberler

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