Kaçmadan önce İstanbul Havalimanı'na annesini karşılamaya gelince yakalandı Hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Romanya'ya kaçmadan önce annesini görmeye geldiği havalimanında yakalandı Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan ve hakkında 8 yıl 6...

Kaçmadan önce İstanbul Havalimanı'na annesini karşılamaya gelince yakalandı

Hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, Romanya'ya kaçmadan önce annesini görmeye geldiği havalimanında yakalandı

İSTANBUL - Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan aranan ve hakkında 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, İstanbul Havalimanı'nda polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalandı. Şüphelinin Romanya'ya kaçmadan önce annesini Adana'dan çağırdığı ve son kez İstanbul Havalimanı'nda görmeye geldiği öğrenildi.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü polis ekipleri, havalimanı ve çevresinde denetimlerini gerçekleştirdiği esnada 23 Ocak Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında şüpheli bir şahsı durdurdu. Mahir Acımış isimli şahıs, ekiplere 2 adet Romanya sürücü belgesi ve Romanya pasaportu gösterdi. Ekipler şahsın ibraz ettiği belgelerin sahte olabileceğinden şüphelenerek şahsı parmak izine baktı.

Parmak izine göre şüphelinin Mahir Acımış olduğu anlaşıldı. Ardından Acımış'ın GBT-UYAP sorgulamasına bakıldı. Yapılan incelemede şüphelinin bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, tefecilik, başkasına ait banka hesaplarıyla ilişkilendirilerek sahte banka veya kredi kartı üretme gibi çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi. 8 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlenen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Marmara Cezaevi'ne gönderildi.

Havalimanına Adana'dan gelen annesini son kez görmek için gelmiş

Havalimanında polis ekiplerinin dikkati sayesinde yakalanan Mahir Acımış'ın ifadesinde, Romanya'ya kaçmadan önce annesini son kez görmek için Adana'dan çağırdığını, annesini karşılamak için İstanbul Havalimanı'na geldiğini söylediği öğrenildi. Acımış, üzerinden çıkan sahte pasaport ve kimliklerin Romanya'ya kaçmak için Türkiye'den aldığını da itiraf etti.