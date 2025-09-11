Haberler

Kaçkar Dağları'nda Kaybolan Polonyalı Turistler İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda tırmanış yapan iki Polonyalı dağcı, dönüş yolunda kar yağışı nedeniyle kayboldu. Ailelerine video ile yardım isteyen dağcılar için Jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmalarına başladı.

Kaçkar Dağları'nda tırmanış dönüşü Polonyalı turistler, gece kar yağınca yolunu kaybetti ve yakınlarına video çekerek rotalarını kaybettiklerini bildirdi.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yapan Polonya uyruklu 2 dağcı, dönüş yolunda rotalarını kaybederek kayboldu. Dağcıların ailelerine video göndererek yardım istemeleri üzerine yakınları hemen yardım merkezlerine ihbarda bulundu. İhbarın Rize'ye düşmesi üzerine yerel dağ rehberleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri kaybolan turistlere ulaşabilmek için Kaçkarlar'ın sarp ve zorlu parkurlarında arama çalışması başlattı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Polonyalı turistler için harekete geçen yetkililer, bölgede hava şartlarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların güvenliği için bölgeye izinsiz ve rehbersiz çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
