Kaçkar Dağları'nda Kaybolan Polonyalı Turistler İçin Arama Çalışması Başlatıldı

Kaçkar Dağları'nda tırmanış dönüşü Polonyalı turistler, gece kar yağınca yolunu kaybetti ve yakınlarına video çekerek rotalarını kaybettiklerini bildirdi.

Rize'nin Kaçkar Dağları'nda zirve tırmanışı yapan Polonya uyruklu 2 dağcı, dönüş yolunda rotalarını kaybederek kayboldu. Dağcıların ailelerine video göndererek yardım istemeleri üzerine yakınları hemen yardım merkezlerine ihbarda bulundu. İhbarın Rize'ye düşmesi üzerine yerel dağ rehberleri ile Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri kaybolan turistlere ulaşabilmek için Kaçkarlar'ın sarp ve zorlu parkurlarında arama çalışması başlattı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen Polonyalı turistler için harekete geçen yetkililer, bölgede hava şartlarının aniden değişebildiğine dikkat çekerek dağcıların güvenliği için bölgeye izinsiz ve rehbersiz çıkılmaması gerektiğini hatırlattı. - RİZE