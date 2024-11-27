Kaçırdıkları adamın 1 milyon lirasını kendi hesaplarına aktarmışlardı, 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tehdit edip kaçırdıkları adamın 1 milyon 410 bin lirasını kendi hesaplarına aktaran 4 şahıs, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından nitelikli yağma olayının faillerini yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. 22 Kasım Cuma günü kendisinden haber alınamayan O.E.'nin, tehdit ve şantaj yoluyla kaçırılarak, İstanbul'a götürülen ve banka hesaplarında bulunan 1 milyon 410 bin lirasının da kendi hesaplarına aktaran şahısların yakalanması için Çorlu Şehit Sabahattin Ergin Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma sonrası, O.E'yi tehdit ve şantaj ile kaçırarak İstanbul'a götürüp, hesabında bulunan 1 milyon 410 bin TL'yi kendi hesaplarına transfer ettiği ortaya çıkan A.B, E.B, O.H. isimli şahıslar İstanbul'da yakalanarak Çorlu ilçesine getirildi. Ayrıca şüphelilere O.E'nin banka hesabında bulunan para miktarını ve ev adresini söylediği yardım yataklık eden Y.Ç. ve A.Ç isimli şahıslar Çorlu'da yapılan operasyonla yakalandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.B, E.B, O.H. ve Y.Ç. tutuklandı. - TEKİRDAĞ